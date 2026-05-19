Эксперты рассказали о нефтяном парадоксе в США
06:54 19.05.2026
© AP Photo / Eric Gay — Добыча нефти в Техасе, США
Добыча нефти в Техасе, США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По итогам 2025 года США стали третьим главным экспортером нефти в мире, но одновременно закупали нефть по всему миру.
  • Большая часть американских нефтеперерабатывающих заводов ориентирована на работу с тяжелыми сортами нефти, в то время как в США добывается преимущественно легкая нефть.
  • Из-за роста цен на нефть и эскалации конфликта на Ближнем Востоке средняя цена на бензин в США в начале мая превысила 4,5 доллара за галлон.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости, Мариета Манукян. США по итогам 2025 года стали третьим главным экспортером нефти в мире, но одновременно они скупали это же сырье по всему миру. Эксперты, опрошенные агентством, окрестили происходящее в нефтяной отрасли Америки парадоксом.
О том, как он возник и почему один из крупнейших продавцов черного золота ввозит его из других стран, - в материале РИА Новости.

Легкая нефть - это нелегко

Основной центр добычи энергоресурсов в США - это Техас. Однако сырье, которое американцы извлекают там, в основном не подходит для переработки в Штатах. Большая часть американских заводов ориентирована на работу с тяжелыми, а не легкими сортами нефти, рассказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко.
"США экспортируют легкую нефть, а покупают средние тяжелые сорта", - рассказал аналитик. Так, по итогам 2025 года Штаты поставляли миру 3,9 миллиона баррелей в сутки, а покупали - 6,2 миллиона.
Эксперт добавил, что около половины нефтеперерабатывающих заводов США находятся на побережье Мексиканского залива в Техасе и Луизиане, они изначально были ориентированы на переработку тяжелых сортов.

Перестройка по-американски

Нефтяной парадокс уходит корнями в 1970-е годы - эпоху мировых энергетических кризисов. Экономический шок заставил США покупать дешевые сорта нефти у Канады, Мексики, Венесуэлы и Ближнего Востока.
Однако импортное сырье было тяжелого сорта, и для того, чтобы перерабатывать его в бензин и другие продукты, американцы начали перестраивать свои заводы под заграничный тип нефти, рассказал доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов.
"Возник парадокс: американские НПЗ оптимизировались под тяжелое импортное сырье, а внутри страны добывалась преимущественно легкая нефть. США начали одновременно экспортировать часть собственной нефти и импортировать тяжелые сорта для своих заводов", - пояснил доцент.

Бензиновая инфляция

Сегодня США приходится закупать топливо и горюче-смазочные материалы из других стран по растущим ценам. Так, в апреле импортные энергоресурсы были ввезены по стоимости на 16% выше, чем в марте.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Тогда цены на топливо выросли в большинстве стран мира - и Штатам пришлось импортировать более дорогое сырье.
Аналитики, опрошенные РИА Новости, отметили, что из-за растущих цен на нефть компании в США также поднимают цены на продукты из черного золота - например, бензин.
"Если на внешнем рынке цена топлива выше, то выгодно все отправлять на экспорт. Компании в стране тоже поднимают цены, чтобы не потерять поставки, чтобы им было что продавать", - пояснил аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов.
В начале мая средняя цена на бензин в США превысила 4,5 доллара за галлон (около 3,8 литра) и достигла второго максимального значения в истории - дороже топливо стоило только в 2022 году при предыдущем президенте Джо Байдене.
ЭкономикаСШАТехасБлижний ВостокДжо БайденРЭУ имени Г. В. ПлехановаБКС Мир инвестиций
 
 
