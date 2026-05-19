Россия получает массу просьб о продаже нефти, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия получает массу обращений о продаже нефти.
- Прежде всего обращения поступают из стран Азии, так как они испытывают трудности и завязаны во многом на ближневосточном сырье.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия получает массу обращений о продаже нефти, прежде всего из стран Азии, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Российская нефть очень востребована. Нам поступает масса обращений с просьбой о продаже нефти, прежде всего из стран Азии. Они завязаны во многом на ближневосточном сырье и испытывают трудности", - сказал он в интервью агентству.
Страны "обращаются, ведут диалог, договариваются о цене, о сроках поставок", уточнил дипломат.