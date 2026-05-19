В НАТО назвали идею создания общеевропейской армии нонсенсом

БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне назвал идею по созданию общеевропейской армии "нонсенсом", заявил о невозможности ее создания.
«
"Здесь какое-то недоразумение. У нас уже есть набор национальных армий… Мы не можем думать о европейской армии. Это нонсенс, потому что даже у НАТО нет единой армии", - сказал он по итогам заседания начальников генштабов стран блока.
В НАТО заявили, что у Европы не может быть общей армии
6 февраля, 16:03