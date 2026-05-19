НАТО обсуждает содействие проходу судов через Ормузский пролив, пишут СМИ

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. НАТО обсуждает содействие проходу судов через Ормузский пролив, если его не разблокируют к началу июля, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновника альянса.
"НАТО обсуждает возможность помощи судам в проходе через заблокированный Ормузский пролив, если судоходная артерия не будет снова открыта к началу июля", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на высокопоставленного чиновника НАТО.
По словам дипломата одной из стран альянса, идея позитивно оценивается некоторыми странами - членами НАТО, однако на данный момент единогласной поддержки у этой инициативы нет.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива.