01:10 19.05.2026
Пентагон: НАТО выделило Киеву более $4,8 миллиардов по программе PURL

Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО и три государства-партнера выделили Киеву более 4,8 миллиарда долларов по программе PURL.
  • Механизм поддержки PURL, действующий с августа 2025 года, предусматривает быстрые поставки вооружения Украине за счет взносов стран-членов НАТО.
  • Президент США Дональд Трамп утверждал, что Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают оружие НАТО.
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. За все время действия инициативы PURL, предусматривающей быстрые поставки вооружения Украине через взносы стран НАТО, 24 страны альянса и еще три государства-партнера выделили более 4,8 миллиарда долларов на поддержку Киева, согласно отчету генерального инспектора Пентагона для конгресса.
"По состоянию на 20 марта 24 союзника по НАТО и три другие страны выделили более 4,8 миллиарда долларов через механизм PURL", - говорится в отчете.
Механизм поддержки PURL, запущенный США и НАТО для поставок вооружений Киеву за счет взносов стран-членов альянса, действует с августа 2025 года.
Президент США Дональд Трамп утверждал, что Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают оружие НАТО, которое страны альянса отправляют Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
