МВД объявило в розыск журналиста Ваганова*

18:44 19.05.2026 (обновлено: 19:05 19.05.2026)
МВД объявило в розыск журналиста Вадима Ваганова по уголовной статье

  • МВД объявило в розыск журналиста Вадима Ваганова*.
  • Минюст внес его в реестр иноагентов в ноябре 2024 года за распространение материалов иноагентов и фейков об избирательной системе России.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналиста Вадима Ваганова* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Ваганова* в базе розыска.
По какой именно статье его разыскивают, не указывается.
Минюст РФ внес Ваганова* в реестр иноагентов в ноябре 2024 года. По данным ведомства, он распространял материалы иноагентов и фейки об избирательной системе РФ. Также он является сотрудником проекта-иноагента.

* Лицо, признанное иностранным агентом в России
