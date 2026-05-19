МВД объявило в розыск журналиста Ваганова*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МВД объявило в розыск журналиста Вадима Ваганова*.
- Минюст внес его в реестр иноагентов в ноябре 2024 года за распространение материалов иноагентов и фейков об избирательной системе России.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналиста Вадима Ваганова* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Ваганова* в базе розыска.
© МВД России
По какой именно статье его разыскивают, не указывается.
Минюст РФ внес Ваганова* в реестр иноагентов в ноябре 2024 года. По данным ведомства, он распространял материалы иноагентов и фейки об избирательной системе РФ. Также он является сотрудником проекта-иноагента.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России
