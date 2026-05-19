Мурашко заявил о востребованности в мире опыта России в ядерной медицине - РИА Новости, 19.05.2026
20:31 19.05.2026
Мурашко заявил о востребованности в мире опыта России в ядерной медицине

© РИА Новости / Алексей Никольский | Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мурашко заявил, что востребованность опыта России в ядерной медицине в мире растет.
  • Он сообщил, что специалисты из других стран регулярно приезжают в Россию для обмена опытом.
  • Также пациенты из многих стран приезжают на лечение в Россию.
ЖЕНЕВА, 19 мая – РИА Новости. Востребованность опыта РФ в ядерной медицине в мире растет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Большой блок, касаемый ядерной медицины, в нашей стране развивается сегодня... И этим заинтересованы многие страны. Буквально каждую неделю приезжают из той или иной страны для обмена опытом", - сказал он журналистам в Женеве.
Мурашко сообщил, что в рамках визита на сессию ВОЗ в Женеве провел встречу с министром здравоохранения Бразилии по этому вопросу.
"Его команда прилетала в Москву на прошлой неделе, рассматривали все вопросы регуляторики, создания радиофармацевтических препаратов, поскольку линейка, которая используется у нас в стране, очень широкая. Одна из самых широких в мире. Поэтому страны интересуются, приезжают, заимствуют технологии, в том числе идет поставка изотопов", - добавил министр.
Он отметил, что пациенты из многих стран приезжают в РФ на лечение.
"В рамках двухсторонних контактов задаются вопросы по направлению на лечение наиболее тяжелых пациентов, поскольку имеют уже опыт лечения в нашей стране, во многих странах. Ну и, конечно, с позитивным опытом, с позитивным результатом, интересуются, как расширить это взаимодействие", - сказал Мурашко.
