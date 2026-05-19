Мир сегодня более подготовлен к новым пандемиям, заявил Мурашко

ЖЕНЕВА, 19 мая – РИА Новости. Мир сегодня более подготовлен к новым пандемиям, и Россия является участником всех новых совместных договоренностей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мир стал более готов, это однозначно, потому что то, что сегодня обсуждается и говорится об очагах возникновения - уже четко реагируют страны, и в том числе новые соглашения уже начали реализовываться", - сказал он журналистам в Женеве.
Он отметил, что в случае вспышки хантавируса Испания показывала пример, как в чрезвычайной ситуации работать с инцидентом, как оказывать медицинскую помощь, как отслеживать движение пациентов и проводить расследования проводить.
"И по лихорадке Эбола тоже на сегодняшний день вырабатываются определенные уже международные команды по реагированию. Поэтому мир стал умнее, мир стал мудрее, и мы видим, что сегодня уже пошла реализация договоренностей - и Россия является участником всех процессов", - добавил он.