Миронов предложил увеличить МРОТ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Миронов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда до 60 тысяч рублей.
- Он также призвал переходить к поквартальной индексации пенсий с учетом пенсионной инфляции.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 60 тысяч рублей.
"Надо повышать МРОТ до 60 тысяч, переходить к поквартальной индексации пенсий с учетом пенсионной инфляции", - сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, также необходимо повышать стипендии и отменять подоходный налог для малоимущих.
МРОТ в России уже повышается темпами выше инфляции. Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, в 2025 году его подняли более чем на 16,5%, а с текущего года он "прибавил еще пятую часть".