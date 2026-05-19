Миронов предложил увеличить МРОТ

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 60 тысяч рублей.

"Надо повышать МРОТ до 60 тысяч, переходить к поквартальной индексации пенсий с учетом пенсионной инфляции", - сказал Миронов РИА Новости.