Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил увеличить МРОТ - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 19.05.2026
Миронов предложил увеличить МРОТ

Миронов предложил увеличить МРОТ до 60 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Миронов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда до 60 тысяч рублей.
  • Он также призвал переходить к поквартальной индексации пенсий с учетом пенсионной инфляции.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 60 тысяч рублей.
"Надо повышать МРОТ до 60 тысяч, переходить к поквартальной индексации пенсий с учетом пенсионной инфляции", - сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, также необходимо повышать стипендии и отменять подоходный налог для малоимущих.
МРОТ в России уже повышается темпами выше инфляции. Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, в 2025 году его подняли более чем на 16,5%, а с текущего года он "прибавил еще пятую часть".
Рубли и калькулятор - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Раскрыто, кто рискует получить за месяц работы зарплату меньше МРОТ
9 апреля, 02:18
 
ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала