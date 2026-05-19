В Москве восемь глав управ районов освободили от должностей по их желанию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восемь глав управ районов Москвы освобождены от должностей.
- Отставки произошли по собственной инициативе.
- Среди ушедших — главы управ районов Крюково, Крылатское, Северное Тушино, Арбат, Савеловский, Северное Бутово, Кузьминки, Восточное Измайлово.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Восемь глав управ районов Москвы освобождены от должностей по собственной инициативе, следует из распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина.
"Освободить государственных гражданских служащих города Москвы от замещаемых должностей и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе согласно приложению к настоящему распоряжению", - говорится в документе, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.
Посты покинули глава управы района Крюково Андрей Журавлев, глава управы района Крылатское Иван Лахно, глава управы района Северное Тушино Евгений Мамутов, глава управы района Арбат Юрий Нечаев, глава управы Савеловского района Игорь Овчинников, глава управы района Северное Бутово Алексей Прокудин, глава управы района Кузьминки Олег Пундел, глава управы района Восточное Измайлово Сергей Титов.