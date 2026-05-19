В квартире в Москве нашли тело девушки в диване
15:47 19.05.2026 (обновлено: 17:19 19.05.2026)
В квартире на юго-востоке Москвы нашли тело девушки в диване

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В квартире на юго-востоке Москвы в диване обнаружено тело девушки с телесными повреждениями.
  • Предполагаемый убийца — сосед девушки, который после произошедшего выехал за пределы России.
  • Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В квартире на юго-востоке Москвы нашли в диване тело девушки, сообщил столичный главк Следственного комитета.
"Восемнадцатого мая текущего года в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о безвестном исчезновении ее сестры, в котором сообщила, что родственница уже более десяти дней не выходит на связь и отсутствует по месту жительства", — говорится в релизе.
В тот же день полицейские обнаружили, что девушка убита в квартире на Люблинской улице. Тело с многочисленными ранениями находилось в диване.
Следователи осмотрели место происшествия, изучили записи с камер наружного наблюдения и допросили свидетелей. Вскоре они установили, что девушку зарезал ее сосед по квартире — иностранец 1996 года рождения.
После произошедшего он покинул страну. СК возбудил уголовное дело об убийстве, в ближайшее время подозреваемому заочно предъявят обвинение.
Столичная прокуратура контролирует расследование и привлечение мужчины к уголовной ответственности.
