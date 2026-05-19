В квартире в Москве нашли тело девушки в диване

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В квартире на юго-востоке Москвы нашли в диване тело девушки, сообщил столичный главк Следственного комитета.

"Восемнадцатого мая текущего года в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о безвестном исчезновении ее сестры, в котором сообщила, что родственница уже более десяти дней не выходит на связь и отсутствует по месту жительства", — говорится в релизе

В тот же день полицейские обнаружили, что девушка убита в квартире на Люблинской улице. Тело с многочисленными ранениями находилось в диване.

Следователи осмотрели место происшествия, изучили записи с камер наружного наблюдения и допросили свидетелей. Вскоре они установили, что девушку зарезал ее сосед по квартире — иностранец 1996 года рождения.

После произошедшего он покинул страну. СК возбудил уголовное дело об убийстве, в ближайшее время подозреваемому заочно предъявят обвинение.