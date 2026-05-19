Рейтинг@Mail.ru
В Москве в ТиНАО установили более 400 домовых указателей за апрель - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:02 19.05.2026
В Москве в ТиНАО установили более 400 домовых указателей за апрель

В Троицком и Новомосковском округах установили 446 указателей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУстановка домового указателя в Москве
Установка домового указателя в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Установка домового указателя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства в апреле установили 446 домовых и 218 городских указателей, а также 526 информационных полей на уже существующих конструкциях в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В рамках развития единой системы навигации города Москвы специалисты столичного комплекса городского хозяйства поставили новые указатели в Троицком и Новомосковском административных округах. Всего в апреле 2026 года было установлено 446 домовых и 218 городских указателей, а также 526 информационных полей на уже существующих конструкциях", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новые указатели помогают жителям быстро ориентироваться и находить ключевые объекты инфраструктуры, такие как станции метро и Московского центрального диаметра, медицинские учреждения и молочно‑раздаточные пункты, образовательные организации, культурные объекты, парки и зоны отдыха, социальные учреждения, ветеринарные участки, исторические места и ярмарки.
"В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что в столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время в городе появилось более 123 тысяч новых указателей", - отмечается в сообщении.
Рабочий делает ремонт в Доме на Поварской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Титульный лист. Как проходит ремонт фасадов жилых домов
18 мая, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваНовомосковский административный округТиНАО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала