В Москве в ТиНАО установили более 400 домовых указателей за апрель

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства в апреле установили 446 домовых и 218 городских указателей, а также 526 информационных полей на уже существующих конструкциях в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что новые указатели помогают жителям быстро ориентироваться и находить ключевые объекты инфраструктуры, такие как станции метро и Московского центрального диаметра, медицинские учреждения и молочно‑раздаточные пункты, образовательные организации, культурные объекты, парки и зоны отдыха, социальные учреждения, ветеринарные участки, исторические места и ярмарки.