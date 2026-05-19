В Москве в ТиНАО установили более 400 домовых указателей за апрель

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства в апреле установили 446 домовых и 218 городских указателей, а также 526 информационных полей на уже существующих конструкциях в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что новые указатели помогают жителям быстро ориентироваться и находить ключевые объекты инфраструктуры, такие как станции метро и Московского центрального диаметра, медицинские учреждения и молочно‑раздаточные пункты, образовательные организации, культурные объекты, парки и зоны отдыха, социальные учреждения, ветеринарные участки, исторические места и ярмарки.
"В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что в столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время в городе появилось более 123 тысяч новых указателей", - отмечается в сообщении.