В Москве в жару проводят дополнительный полив дорог

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Колонны техники проводят дополнительный полив дорог в жаркую погоду в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"В жаркую погоду колонны техники проводят дополнительный полив дорог. Такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать дорожное покрытие, так как при длительном воздействии солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что благодаря регулярному поливу в жару уровень деформации удается существенно снизить.