В Москве на очистных сооружениях высадят растения-экофильтры

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более пяти тысяч растений водного гиацинта высадят на очистных сооружениях Москвы в этом году, до наступления осенних холодов природные экофильтры-растения очистят около 100 тысяч кубометров поверхностных вод, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Для очистки воды специалисты комплекса городского хозяйства Москвы высадят на очистных сооружениях более пяти тысяч растений водного гиацинта - эйхорнии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до наступления осенних холодов природные экофильтры растения очистят около 100 тысяч кубометров поверхностных вод и атмосферных осадков, поступающих в водосточную сеть с городских улиц.

"Эйхорния используется в столичном коммунальном хозяйстве с 2000 года. С наступлением высоких летних температур сотрудники ГУП "Мосводосток" высаживают растение в городские очистные сооружения - пруды-отстойники", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что в этом году экоплантации растения развернутся на 44 объектах столицы. Так, водный гиацин используют на финальном этапе доочистки воды после отделения грубых взвесей песка и грязи. В фильтрации задействована корневая система эйхорнии, которая на пике своего роста может достигать полуметра в длину.

"Летом эйхорния активно размножается. До конца сезона маленькая рассада из 100 растений увеличивается в 20–40 раз и способна полностью покрыть водную поверхность секций очистных сооружений пруда-отстойника площадью до 10 тысяч квадратных метров", - подчеркивается в сообщении.