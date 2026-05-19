В Москве на очистных сооружениях высадят растения-экофильтры

14:53 19.05.2026 (обновлено: 14:54 19.05.2026)
© РИА Новости / Алексей Майшев | Курьяновские очистные сооружения на юго-востоке Москвы
Курьяновские очистные сооружения на юго-востоке Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более пяти тысяч растений водного гиацинта высадят на очистных сооружениях Москвы в этом году, до наступления осенних холодов природные экофильтры-растения очистят около 100 тысяч кубометров поверхностных вод, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Для очистки воды специалисты комплекса городского хозяйства Москвы высадят на очистных сооружениях более пяти тысяч растений водного гиацинта - эйхорнии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что до наступления осенних холодов природные экофильтры растения очистят около 100 тысяч кубометров поверхностных вод и атмосферных осадков, поступающих в водосточную сеть с городских улиц.
"Эйхорния используется в столичном коммунальном хозяйстве с 2000 года. С наступлением высоких летних температур сотрудники ГУП "Мосводосток" высаживают растение в городские очистные сооружения - пруды-отстойники", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что в этом году экоплантации растения развернутся на 44 объектах столицы. Так, водный гиацин используют на финальном этапе доочистки воды после отделения грубых взвесей песка и грязи. В фильтрации задействована корневая система эйхорнии, которая на пике своего роста может достигать полуметра в длину.
"Летом эйхорния активно размножается. До конца сезона маленькая рассада из 100 растений увеличивается в 20–40 раз и способна полностью покрыть водную поверхность секций очистных сооружений пруда-отстойника площадью до 10 тысяч квадратных метров", - подчеркивается в сообщении.
Так, чтобы растения после своего цветения и завершения лета не осели на дно в виде лишнего ила, в середине осени специалисты их убирают из очистных сооружений.
