В Москве в среду и четверг могут обновиться температурные рекорды

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Суточные рекорды тепла могут обновиться в среду и четверг в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что прежние максимумы держатся для 20 и 21 мая с 1897 года (плюс 29,7 градуса) и 2014 года (плюс 29,2 градуса), соответственно.