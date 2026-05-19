В Москве в среду и четверг могут обновиться температурные рекорды

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Суточные рекорды тепла могут обновиться в среду и четверг в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что прежние максимумы держатся для 20 и 21 мая с 1897 года (плюс 29,7 градуса) и 2014 года (плюс 29,2 градуса), соответственно.