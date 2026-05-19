Синоптик рассказал, когда спадет жара в Москве

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Кучево-дождевые облака ожидаются в столице в четверг, в пятницу возможна гроза, а в предстоящие выходные из-за прохождения холодного атмосферного фронта днем посвежеет до плюс 20 - плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С четверга в небе появятся отдельные "башенки" кучево-дождевых облаков, а в пятницу местами возможна гроза, на термометре плюс 27 - плюс 30 градусов", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что в предстоящие выходные в результате прохождения холодного атмосферного фронта днем посвежеет до плюс 20 - плюс 23 градусов.