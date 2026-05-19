Синоптик рассказал, когда спадет жара в Москве
08:27 19.05.2026 (обновлено: 10:11 19.05.2026)
Синоптик рассказал, когда спадет жара в Москве

Синоптик Тишковец: в Москве в четверг ожидаются кучево-дождевые облака

© РИА Новости / Константин Чалабов | Дым от торфяных пожаров окутал Москву
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в четверг ожидаются кучево-дождевые облака, а в пятницу возможна гроза.
  • В предстоящие выходные из-за прохождения холодного атмосферного фронта днем температура опустится до +20 — +23 градусов.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Кучево-дождевые облака ожидаются в столице в четверг, в пятницу возможна гроза, а в предстоящие выходные из-за прохождения холодного атмосферного фронта днем посвежеет до плюс 20 - плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С четверга в небе появятся отдельные "башенки" кучево-дождевых облаков, а в пятницу местами возможна гроза, на термометре плюс 27 - плюс 30 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в предстоящие выходные в результате прохождения холодного атмосферного фронта днем посвежеет до плюс 20 - плюс 23 градусов.
"Заключительная неделя мая будет по температуре умеренной", - подчеркнул он.
Евгений Тишковец, Москва
 
 
