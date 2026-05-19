Москвичам пообещали жару до плюс 30 градусов во вторник

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Малооблачная погода и температура воздуха до плюс 30 градусов ожидаются во вторник в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что во вторник в столице максимальная температура воздуха ожидается плюс 28 - плюс 30 градусов, что выше климатической нормы на семь градусов.