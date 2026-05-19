Москвичам пообещали жару до плюс 30 градусов во вторник - РИА Новости, 19.05.2026
07:13 19.05.2026
Москвичам пообещали жару до плюс 30 градусов во вторник

РИА Новости: во вторник в Москве ожидается малооблачная погода и +30 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов
Жара в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Жара в Москве. Архивное фото
  • Во вторник в Москве ожидается малооблачная погода без осадков.
  • Максимальная температура воздуха во вторник может достигнуть плюс 28–30 градусов, что выше климатической нормы на семь градусов.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Малооблачная погода и температура воздуха до плюс 30 градусов ожидаются во вторник в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Во вторник в Москве ожидается малооблачная погода, без осадков. Минимальная температура прогнозируется в пределах плюс 16 - плюс 17 градусов", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что во вторник в столице максимальная температура воздуха ожидается плюс 28 - плюс 30 градусов, что выше климатической нормы на семь градусов.
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
