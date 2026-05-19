Рейтинг@Mail.ru
Синоптик назвал самые жаркие дни на неделе в Москве - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 19.05.2026
Синоптик назвал самые жаркие дни на неделе в Москве

РИА Новости: среда и четверг станут самыми жаркими днями на неделе в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Жара в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что среда и четверг станут самыми жаркими днями на неделе в Москве.
  • Максимальная температура воздуха составит от +30 °С до +32 °С, что на 8–10 градусов выше обычной для этого времени года.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Среда и четверг станут самыми жаркими днями на неделе в Москве, воздух прогреется до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Полагаю, что это будет среда-четверг... Это будут самые жаркие дни - на среду-четверг плюс 30 - плюс 32 градуса максимальная температура, и ночные температуры тоже очень высокие. В центре города около 20 градусов тепла, по области ниже - плюс 12 - плюс 15 градусов", - рассказал Шувалов.
Синоптик добавил, что это очень высокая температура, она на 8-10 градусов выше обычной для этого времени года.
Гроза с молниями - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся грозы
Вчера, 11:14
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала