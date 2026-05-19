Синоптик назвал самые жаркие дни на неделе в Москве

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Среда и четверг станут самыми жаркими днями на неделе в Москве, воздух прогреется до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Полагаю, что это будет среда-четверг... Это будут самые жаркие дни - на среду-четверг плюс 30 - плюс 32 градуса максимальная температура, и ночные температуры тоже очень высокие. В центре города около 20 градусов тепла, по области ниже - плюс 12 - плюс 15 градусов", - рассказал Шувалов.