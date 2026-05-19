Курьер-мошенник получил 3,5 года, забрав у пенсионеров миллионы в гусятнице

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Москве приговорил директора кипрской фирмы к 3,5 годам лишения свободы за мошенничество.

Мужчина забирал деньги у пенсионеров, одна из сумм была упакована в сумку с гусятницей, игрушками и шампанским.

Суд квалифицировал действия мужчины как мошенничество в особо крупном размере.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 3,5 годам лишения свободы директора кипрской фирмы, который под видом курьера забирал у пенсионеров деньги, одна из сумм была упакована в сумку с гусятницей, игрушками и шампанским, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.

Мужчина был задержан под Новый год по подозрению в совершении двух эпизодов мошенничества в составе организованной группы, указано в материалах.

Все началось в конце декабря 2025 года с сообщения пенсионеру в мессенджере о якобы замене домофона. Тот отправил присланный код, после чего "сотрудница Роскомнадзора " сообщила, что он обманут мошенниками, на его имя оформлен кредит, и чтобы его не обвинили в пособничестве терроризму, он обязан сотрудничать со "следствием".

Подключившиеся "майор ФСБ " и "следователь" взяли с него подписку о неразглашении. Под их диктовку пенсионер снял со счетов 4,7 миллиона рублей и продал фамильные иконы, золотые броши и кресты еще на 400 тысяч рублей.

Затем пенсионер по указке мошенников упаковал деньги в пакет, который положил в гусятницу в коробке, убрал в зеленую тряпочную сумку, сверху прикрыл новогодними игрушками, конфетами и бутылкой шампанского, говорится в документах. Сумку он передал ничего не подозревающему таксисту, который и доставил ее осужденному.

Жертвами второго случая мошенничества стала супружеская пара пенсионного возраста. У них под предлогом участия в спецоперации по поимке мошенников курьер трижды забирал деньги общей суммой 3,7 миллиона рублей, говорится в материалах.

"Трижды получал наличные под кодовым словом "ШКАФ", следуя инструкциям кураторов, представлявшихся потерпевшим сотрудниками ФСБ, Роскомнадзора и комитета банковского надзора", - говорится в документе.

Мужчина, который, согласно приговору, трудоустроен директором компании на Кипре , на суде заявил, что работал курьером первый день, коробки не вскрывал и о деньгах якобы не знал. Вину он признал и раскаялся, следует из материалов.