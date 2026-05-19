Рейтинг@Mail.ru
Курьер-мошенник получил 3,5 года, забрав у пенсионеров миллионы в гусятнице - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:53 19.05.2026
Курьер-мошенник получил 3,5 года, забрав у пенсионеров миллионы в гусятнице

РИА Новости: мошенник получил 3,5 года, забрав у пенсионеров деньги в гусятнице

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Москве приговорил директора кипрской фирмы к 3,5 годам лишения свободы за мошенничество.
  • Мужчина забирал деньги у пенсионеров, одна из сумм была упакована в сумку с гусятницей, игрушками и шампанским.
  • Суд квалифицировал действия мужчины как мошенничество в особо крупном размере.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 3,5 годам лишения свободы директора кипрской фирмы, который под видом курьера забирал у пенсионеров деньги, одна из сумм была упакована в сумку с гусятницей, игрушками и шампанским, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
Мужчина был задержан под Новый год по подозрению в совершении двух эпизодов мошенничества в составе организованной группы, указано в материалах.
Одна из соучастниц телефонных аферистов, забравших имущество семьи москвичей стоимостью свыше 16 миллионов рублей - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Мошенники обманули сына экс-главы холдинга, выпускавшего "Из рук в руки"
18 мая, 18:45
Все началось в конце декабря 2025 года с сообщения пенсионеру в мессенджере о якобы замене домофона. Тот отправил присланный код, после чего "сотрудница Роскомнадзора" сообщила, что он обманут мошенниками, на его имя оформлен кредит, и чтобы его не обвинили в пособничестве терроризму, он обязан сотрудничать со "следствием".
Подключившиеся "майор ФСБ" и "следователь" взяли с него подписку о неразглашении. Под их диктовку пенсионер снял со счетов 4,7 миллиона рублей и продал фамильные иконы, золотые броши и кресты еще на 400 тысяч рублей.
Затем пенсионер по указке мошенников упаковал деньги в пакет, который положил в гусятницу в коробке, убрал в зеленую тряпочную сумку, сверху прикрыл новогодними игрушками, конфетами и бутылкой шампанского, говорится в документах. Сумку он передал ничего не подозревающему таксисту, который и доставил ее осужденному.
Одна из соучастниц телефонных аферистов, забравших имущество семьи москвичей стоимостью свыше 16 миллионов рублей - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
В Москве мошенники обманули подростка на 16 миллионов рублей
18 мая, 08:04
Жертвами второго случая мошенничества стала супружеская пара пенсионного возраста. У них под предлогом участия в спецоперации по поимке мошенников курьер трижды забирал деньги общей суммой 3,7 миллиона рублей, говорится в материалах.
"Трижды получал наличные под кодовым словом "ШКАФ", следуя инструкциям кураторов, представлявшихся потерпевшим сотрудниками ФСБ, Роскомнадзора и комитета банковского надзора", - говорится в документе.
Мужчина, который, согласно приговору, трудоустроен директором компании на Кипре, на суде заявил, что работал курьером первый день, коробки не вскрывал и о деньгах якобы не знал. Вину он признал и раскаялся, следует из материалов.
Суд квалифицировал оба эпизода как мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и назначил курьеру 3,5 года колонии общего режима.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
В Новороссийске задержали обманутого мошенниками поджигателя банка
17 мая, 15:52
 
ПроисшествияКипрРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала