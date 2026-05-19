В Гагаузии обвинили власти Молдавии в вытеснении русского языка

КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Власти Молдавии десятилетиями вытесняли русский язык из системы образования, и теперь, когда выросло поколение молодых людей, которые его не знают, понятно, что это была планомерная политика, заявил общественный деятель Гагаузии Михаил Влах.

"Русский язык долгие годы был языком межнационального общения и защищался конституцией. Благодаря ему люди разных национальностей понимали друг друга, жили без конфликтов и чувствовали себя единым обществом. По всей стране смешанные браки и это было не проблемой, а благом для Молдовы", - подчеркнул он.