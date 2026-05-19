В Гагаузии обвинили власти Молдавии в вытеснении русского языка

КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Власти Молдавии десятилетиями вытесняли русский язык из системы образования, и теперь, когда выросло поколение молодых людей, которые его не знают, понятно, что это была планомерная политика, заявил общественный деятель Гагаузии Михаил Влах.
"Русский язык десятилетиями вытесняется из образовательной системы Молдовы. Сегодня становится очевидно: это была не случайность и не ошибка. Это была планомерная политика всех правительств. Уже выросло поколение молодых людей, которые не знают русского языка. И это особенно заметно даже у нас, в Гагаузии", - написал Влах в своем Telegram-канале.
По его словам, в административном центре Гагаузии городе Комрате на рынке молодежь из соседних районов иногда не может объясниться с местными продавцами - люди буквально показывают пальцами, что хотят купить. "Потому что мы, гагаузы, часто не владеем молдавским языком в достаточной степени, а русский язык, который нас объединял несколько поколений, сознательно убирается из общественной жизни страны", - пояснил общественный деятель.
Влах отметил, что именно русский язык дал возможность гагаузам стать частью большой цивилизационной культуры.
"Русский язык долгие годы был языком межнационального общения и защищался конституцией. Благодаря ему люди разных национальностей понимали друг друга, жили без конфликтов и чувствовали себя единым обществом. По всей стране смешанные браки и это было не проблемой, а благом для Молдовы", - подчеркнул он.
До 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах. В ноябре 2014 года его по предложению нынешнего президента Майи Санду, которая тогда была министром образования, причислили к иностранным языкам.
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако КС постановил, что новый закон не соответствует конституции.