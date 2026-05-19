К учениям ядерных сил подключат подводные лодки, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 19.05.2026
09:04 19.05.2026 (обновлено: 09:18 19.05.2026)
К учениям ядерных сил подключат подводные лодки, сообщили в Минобороны

Минобороны: к учениям ядерных сил привлекут восемь ракетных подлодок

Военнослужащий подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Балтийского флота
  • К учениям ядерных сил будут привлечены восемь ракетных подводных лодок стратегического назначения.
  • Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии пройдут с 19 по 21 мая.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Восемь ракетных подводных лодок стратегического назначения будут привлечены к учениям ядерных сил, сообщило Минобороны России.
"Всего к учению будет привлечено... 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 ракетных подводных лодок стратегического назначения", - говорится в сообщении.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии пройдут в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
