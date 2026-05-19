Более 30 мирных жителей погибли от атак ВСУ за неделю, заявил Мирошник

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 30 мирных жителей России погибли от атак ВСУ за неделю с 11 по 17 мая, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 234 мирных жителя: ранены 203 человека, в том числе 18 несовершеннолетних, погиб 31 человек, в том числе 2 несовершеннолетних", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.
Всего же по гражданским объектам на российской территории за минувшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3619 боеприпасов, добавил он.