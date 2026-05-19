Более 30 мирных жителей погибли от атак ВСУ за неделю, заявил Мирошник

По гражданским объектам на российской территории за минувшие семь дней было выпущено не менее 3619 боеприпасов.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 30 мирных жителей России погибли от атак ВСУ за неделю с 11 по 17 мая, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 234 мирных жителя: ранены 203 человека, в том числе 18 несовершеннолетних, погиб 31 человек, в том числе 2 несовершеннолетних", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.