В МИД осудили атаку на АЭС в ОАЭ

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия осуждает безрассудные действия тех, кто взял на прицел атомную станцию в ОАЭ и сознательно пошел на эскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решительно осуждаем безрассудные и противоправные действия тех, кто, как и в случае с российскими и иранскими объектами ядерно-энергетической инфраструктуры, взял на прицел атомную станцию в ОАЭ и сознательно пошел на эскалацию, чреватую дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.