В МИД осудили атаку на АЭС в ОАЭ
18:12 19.05.2026 (обновлено: 18:22 19.05.2026)
В МИД осудили атаку на АЭС в ОАЭ

МИД: Россия осуждает тех, кто взял на прицел АЭС в ОАЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России осудил атаку на АЭС в ОАЭ.
  • Мария Захарова заявила, что действия атаковавших атомную станцию в ОАЭ чреваты подрывом региональной и глобальной безопасности.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия осуждает безрассудные действия тех, кто взял на прицел атомную станцию в ОАЭ и сознательно пошел на эскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решительно осуждаем безрассудные и противоправные действия тех, кто, как и в случае с российскими и иранскими объектами ядерно-энергетической инфраструктуры, взял на прицел атомную станцию в ОАЭ и сознательно пошел на эскалацию, чреватую дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
