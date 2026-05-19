Россия и Киргизия обсудили угрозы биологической безопасности - РИА Новости, 19.05.2026
17:15 19.05.2026
Россия и Киргизия обсудили угрозы биологической безопасности

Государственные флаги России и Киргизии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители России и Киргизии провели консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности.
  • Обсуждались оценки угроз биологической безопасности на международном и региональном уровнях, включая постсоветское пространство.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Представители России и Киргизии провели во вторник в Бишкеке консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности, сообщили в МИД РФ.
Российскую делегацию возглавлял заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, киргизскую – заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Киргизской Республики Гульбара Ишенапысова.
"Проведен обмен оценками угроз биологической безопасности на международном и региональном уровнях, включая постсоветское пространство. Намечены дальнейшие шаги по реализации двустороннего межправительственного Меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретные направления сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Стороны подтвердили настрой на продолжение тесной координации действий на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и Генеральной Ассамблеи ООН, а также ОДКБ, СНГ и ШОС.
