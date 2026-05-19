В МИД рассказали о повестке переговоров с Китаем

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Делегация РФ в Китае обсудит как двусторонние вопросы, так и наиболее острые актуальные кризисы в мире, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"У нас очень широкая повестка дня переговорная с Китаем, которая включает как двусторонние вопросы, так и международные темы. Я уверен, что будут обсуждаться все вопросы и все ключевые, наверное, наиболее острые кризисы, которые существуют сегодня в мире", - сказал он журналистам.