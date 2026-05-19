Депутат Госдумы рассказал, зачем Мерц делает заявления о давлении на Россию

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о давлении на РФ по вопросу украинского урегулирования направлены на поднятие его личных рейтингов, при этом Берлин с 2014 года поставляет Киеву оружие, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.