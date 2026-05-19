- Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что слова канцлера Германии Фридриха Мерца о давлении на Россию по вопросу украинского урегулирования направлены на поднятие его личных рейтингов.
- По его мнению, Мерц пытается обвинить во всем Россию, "свалить все с больной головы на здоровую".
- По его мнению, Мерц пытается обвинить во всем Россию, "свалить все с больной головы на здоровую".
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о давлении на РФ по вопросу украинского урегулирования направлены на поднятие его личных рейтингов, при этом Берлин с 2014 года поставляет Киеву оружие, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
В понедельник Мерц на встрече с новым премьером Болгарии Руменом Радевым заявил, что Европа усиливает давление на Россию для переговоров по Украине. Между тем Россия к мирному урегулированию готова, а достичь договоренности мешает позиция киевского режима, на что неоднократно указывали не только Москва, но и Вашингтон.
"Истинная цель Мерца - перетянуть на свою сторону политиков Евросоюза, сомневающихся и противостоящих позиции Германии. Его заявление ... это имитация деятельности для поднятия личных рейтингов. Слова о стремлении к миру прекрасно их поднимут, хотя ФРГ поставляла Украине оружие начиная с 2014 года и милитаризировала свою экономику", - заявил депутат интернет-порталу NEWS.ru.