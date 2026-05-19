Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы прокомментировал слова Мерца о переговорах с Россией - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 19.05.2026
Депутат Госдумы прокомментировал слова Мерца о переговорах с Россией

Депутат Белик назвал странным представление Мерца о переговорах с Россией

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал странным представление канцлера Германии Фридриха Мерца о переговорах с Россией через усиление давления.
  • Белик подчеркнул, что, по его мнению, в ЕС не думают о реальном мире для Украины.
  • Депутат заявил, что Германия является локомотивом антироссийской политики в ЕС.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал странным представление канцлера Германии Фридриха Мерца о переговорах с Россией через усиление давления.
В понедельник Мерц на встрече с новым премьер-министром Болгарии Руменом Радевым заявил, что Европа усиливает давление на Россию для переговоров по Украине. Между тем Россия к мирному урегулированию готова, а достичь договоренности мешает позиция киевского режима, на что неоднократно указывали не только Москва, но и Вашингтон.
"У канцлера Германии странное представление о переговорах и пути к миру через разжигание военного конфликта. Весьма топорное решение пытаться принудить Россию к миру, еще больше разжигая пожар войны на Украине. Возможно, в школе на занятиях истории Мерц был двоечником", - сказал Белик РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что Мерц показал своими словами, что в ЕС не думают о реальном мире для Украины.
"Германия является локомотивом антироссийской политики в ЕС. Возможно, это фантомные боли о поражении во Второй мировой, возможно - личное и русофобия немецких элит. Но история показывает, что все попытки Берлина завоевать Россию заканчивались плачевно и для немецкого государства, и для простых немцев", - подчеркнул депутат.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Вагенкнехт назвала Мерца реальной угрозой для Германии
17 мая, 17:11
 
УкраинаБерлин (город)РоссияЕвросоюзФридрих МерцГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала