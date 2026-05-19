Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал странным представление канцлера Германии Фридриха Мерца о переговорах с Россией через усиление давления.

Белик подчеркнул, что, по его мнению, в ЕС не думают о реальном мире для Украины.

Депутат заявил, что Германия является локомотивом антироссийской политики в ЕС.

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал странным представление канцлера Германии Фридриха Мерца о переговорах с Россией через усиление давления.

В понедельник Мерц на встрече с новым премьер-министром Болгарии Руменом Радевым заявил, что Европа усиливает давление на Россию для переговоров по Украине. Между тем Россия к мирному урегулированию готова, а достичь договоренности мешает позиция киевского режима, на что неоднократно указывали не только Москва, но и Вашингтон.

"У канцлера Германии странное представление о переговорах и пути к миру через разжигание военного конфликта. Весьма топорное решение пытаться принудить Россию к миру, еще больше разжигая пожар войны на Украине. Возможно, в школе на занятиях истории Мерц был двоечником", - сказал Белик РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что Мерц показал своими словами, что в ЕС не думают о реальном мире для Украины