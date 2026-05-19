Пассажиры перевернувшейся на Байкале лодки были без спасательных жилетов
15:42 19.05.2026
Пассажиры перевернувшейся на Байкале лодки были без спасательных жилетов

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
  • Аэролодка "Север-750" перевернулась на Байкале в районе скалы Черепаха в Бурятии.
  • Все пассажиры аэролодки находились внутри кубрика без спасательных жилетов.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Все пассажиры затонувшей на Байкале аэролодки "Север-750" находились внутри кубрика без спасательных жилетов, рассказал главный государственный инспектор главного управления МЧС по Бурятии Николай Зайцев.
Во вторник МЧС сообщило, что аэролодка "Север-750" перевернулась на Байкале в районе скалы Черепаха в Бурятии. В лодке находились 18 человек, удалось спасти 13, пятеро погибли. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили РИА Новости, что катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежит туроператору "Кристальный Байкал".
"Все люди находились внутри кубрика, на них не были надеты спасательные жилеты", - сказал Зайцев на видео, предоставленном МЧС России РИА Новости.
