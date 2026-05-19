Водолазную группу направили к месту опрокидывания аэролодки на Байкале

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Водолазная группа МЧС России направлена на поиски пропавших при опрокидывании аэролодки на Байкале, сообщает ГУ МЧС республики.

По данным главка, аэролодка "Север-750" , где находились 14 человек, перевернулась в районе скалы Черепаха. Спасено 10 человек, из них 14-летний ребенок. Поиски четырех человек продолжаются.