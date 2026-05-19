Рейтинг@Mail.ru
Водолазную группу направили к месту опрокидывания аэролодки на Байкале - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 19.05.2026 (обновлено: 11:37 19.05.2026)
Водолазную группу направили к месту опрокидывания аэролодки на Байкале

МЧС: к месту опрокидывания аэролодки на Байкале направили водолазную группу

© Фото : Прокуратура Республики Бурятия/MAXКатер перевернулся на озере Байкал
Катер перевернулся на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото : Прокуратура Республики Бурятия/MAX
Катер перевернулся на озере Байкал
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аэролодка "Север-750", на борту которой находились 14 человек, перевернулась в районе скалы Черепаха на Байкале.
  • Водолазная группа МЧС России направлена на поиски пропавших.
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Водолазная группа МЧС России направлена на поиски пропавших при опрокидывании аэролодки на Байкале, сообщает ГУ МЧС республики.
По данным главка, аэролодка "Север-750" , где находились 14 человек, перевернулась в районе скалы Черепаха. Спасено 10 человек, из них 14-летний ребенок. Поиски четырех человек продолжаются.
"Дополнительно на место аварии направлена водолазная группа МЧС России", - говорится в сообщении.
Тополиный пух - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
В МЧС рассказали о запрете на сжигание тополиного пуха
17 мая, 03:02
 
БайкалМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала