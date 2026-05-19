Спасатели доберутся до аварийно севшего самолета Ан-2 Якутии через час

УЛАН-УДЭ, 19 мая – РИА Новости. Спасатели доберутся до пассажиров самолета Ан-2, совершившего аварийную в лесу в Якутии, примерно через час, сообщили РИА Новости в республиканском главке МЧС России.

"Где-то час лететь спасателям до них (пассажиров самолета – ред.), они вышли из лесного массива", - сказала собеседница агентства.

Также она уточнила, что состояние пассажиров пока неизвестно.