Рейтинг@Mail.ru
Спасатели доберутся до аварийно севшего самолета Ан-2 Якутии через час - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 19.05.2026
Спасатели доберутся до аварийно севшего самолета Ан-2 Якутии через час

МЧС: Спасатели доберутся до пассажиров самолета Ан-2 Якутии через час

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет Ан-2 с 8 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в лесу Якутии.
  • Спасатели доберутся до пассажиров примерно через час, их состояние пока неизвестно.
УЛАН-УДЭ, 19 мая – РИА Новости. Спасатели доберутся до пассажиров самолета Ан-2, совершившего аварийную в лесу в Якутии, примерно через час, сообщили РИА Новости в республиканском главке МЧС России.
"Где-то час лететь спасателям до них (пассажиров самолета – ред.), они вышли из лесного массива", - сказала собеседница агентства.
Также она уточнила, что состояние пассажиров пока неизвестно.
Во вторник республиканский главк МЧС сообщал, что самолет Ан-2 с 8 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в лесу Якутии. Восточное МСУТ СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного - по их данным, у самолета отказал двигатель.
Спасатели помогли жителям Магадана обезвредить домашнего кота - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Жители Магадана вызвали спасателей, чтобы обезвредить агрессивного кота
Вчера, 05:12
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала