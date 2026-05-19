Дерматолог рассказала, чем опасны маски для лица из свежих фруктов и овощей

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Маска для лица с лимонным соком может разрушить эпидермис, нарушая его кислотно-щелочной баланс, рассказала врач-дерматолог, косметолог Мадина Осман.
"Многие уверены: если ингредиент "вырос" в поле или саду, он автоматически полезен для кожи. Однако такая беспечность может привести к серьезным проблемам. Например, лимонный сок, известный своими отбеливающими свойствами, на деле агрессивно воздействует на эпидермис, нарушая его кислотно-щелочной баланс", - сказала она интернет-порталу NEWS.ru.
Кроме того, по словам дерматолога, мед при нанесении на лицо может вызвать покраснение, отек, а у людей с экземой - обострение заболевания, так как он часто является аллергеном. Также, как отметила Осман, овощные маски не являются безобидными: содержащиеся в них кислоты и ферменты способны спровоцировать раздражение.