Рейтинг@Mail.ru
Дерматолог рассказала, чем опасны маски для лица из свежих фруктов и овощей - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 19.05.2026
Дерматолог рассказала, чем опасны маски для лица из свежих фруктов и овощей

Врач Осман: овощные маски для лица могут спровоцировать раздражение

© Fotolia / DenizoМаска для лица
Маска для лица - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Fotolia / Denizo
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маска для лица с лимонным соком может разрушить эпидермис, нарушая его кислотно-щелочной баланс, рассказала врач-дерматолог, косметолог Мадина Осман.
  • Мед при нанесении на лицо может вызвать покраснение, отек, а у людей с экземой — обострение заболевания.
  • Овощные маски также не безобидны: содержащиеся в них кислоты и ферменты способны спровоцировать раздражение.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Маска для лица с лимонным соком может разрушить эпидермис, нарушая его кислотно-щелочной баланс, рассказала врач-дерматолог, косметолог Мадина Осман.
"Многие уверены: если ингредиент "вырос" в поле или саду, он автоматически полезен для кожи. Однако такая беспечность может привести к серьезным проблемам. Например, лимонный сок, известный своими отбеливающими свойствами, на деле агрессивно воздействует на эпидермис, нарушая его кислотно-щелочной баланс", - сказала она интернет-порталу NEWS.ru.
Кроме того, по словам дерматолога, мед при нанесении на лицо может вызвать покраснение, отек, а у людей с экземой - обострение заболевания, так как он часто является аллергеном. Также, как отметила Осман, овощные маски не являются безобидными: содержащиеся в них кислоты и ферменты способны спровоцировать раздражение.
Салон красоты - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Эксперты подсчитали, сколько россиянки тратят на уход за собой
18 марта, 08:54
 
косметологияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала