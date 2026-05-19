Путин назначил нового посла России в Марокко

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Игоря Беляева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Марокко, освободив от этой должности Владимира Байбакова, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовой информации.
"Назначить Беляева Игоря Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Марокко", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Владимира Байбакова.
