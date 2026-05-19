Израильская компания подтвердила высокий уровень защищенности "Макса"

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Израильская компания Clear Gate провела аудит информационной безопасности российской национальной платформы "Макс" и подтвердила высокий уровень ее защищенности, следует из отчета компании.

"Израильская компания Clear Gate провела аудит информационной безопасности национального мессенджера "Макс". Проведенный экспертами по информационной безопасности анализ подтвердил высокий уровень защищенности мессенджера. В аудит вошли мобильные и десктопные версии "Макса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в реалиях увеличения географии покрытия мессенджера было принято решение привлекать к анализу защищенности иностранные компании. В ходе анализа применялись методы "черного" и "серого ящика" — виды тестирования продукта, при котором у внешних специалистов есть частичные знания об изучаемой системе.

Так, Clear Gate провели аудит, имитируя действия реальных злоумышленников, имеющих углубленные знания о внутреннем устройстве мессенджера и повышенные привилегии, сведения об архитектуре, учетные записи для бизнеса.

Среди сильных сторон платформы были отмечены проработанная и безопасная архитектура, ролевая модель, интегрированные системы защиты, указывается в сообщении.

"Предоставив подробную дорожную карту с практическими рекомендациями, мы помогли команде разработчиков "Макс" систематически укреплять свою платформу и совершенствовать систему безопасности по мере глобального масштабирования", - отметили в израильской компании.