МИНСК, 19 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Свердловскую область россиеобразующей, сообщила его пресс-служба.

"Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и россиеобразующей, если можно так сказать, областью", — сказал Лукашенко во время встречи в Минске с главой региона Денисом Паслером

По словам белорусского президента, в советские времена производственная база Свердловской области и продукция, которую там производили, были предметом для гордости.

"Все, что мы не могли сделать на окраинах, мы делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас", — напомнил он.

Встреча Лукашенко с Паслером состоялась накануне. По ее итогам белорусский лидер заявил, что республика готова расширять сотрудничество с российским регионом и нарастить товарооборот в два раза, до двух миллиардов долларов. В частности, Белоруссия может помочь с поставками, например, нефтепродуктов и удобрений, добавил Лукашенко.