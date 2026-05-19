Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Свердловскую область россиеобразующей.
- Такое заявление он сделал во время встречи в Минске с главой региона Денисом Паслером.
- По словам Лукашенко, в советские времена производственная база Свердловской области и продукция, которая там изготавливалась, были предметом для гордости.
МИНСК, 19 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Свердловскую область россиеобразующей, сообщила его пресс-служба.
"Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и россиеобразующей, если можно так сказать, областью", — сказал Лукашенко во время встречи в Минске с главой региона Денисом Паслером.
По словам белорусского президента, в советские времена производственная база Свердловской области и продукция, которую там производили, были предметом для гордости.
"Все, что мы не могли сделать на окраинах, мы делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас", — напомнил он.
Встреча Лукашенко с Паслером состоялась накануне. По ее итогам белорусский лидер заявил, что республика готова расширять сотрудничество с российским регионом и нарастить товарооборот в два раза, до двух миллиардов долларов. В частности, Белоруссия может помочь с поставками, например, нефтепродуктов и удобрений, добавил Лукашенко.
В первом квартале товарооборот Белоруссии и Свердловской области достиг 223,8 миллиона долларов, что на 2,6 процента больше, чем годом ранее. Основу белорусского экспорта составили устройства на жидких кристаллах, лазеры, сыры, творог, сливочное масло, трубы, косметика, грузовые автомобили и алюминиевые профили.
