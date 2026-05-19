11:57 19.05.2026 (обновлено: 12:16 19.05.2026)
В перевернувшейся на Байкале лодке находились 18 человек, 13 спасли

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В перевернувшейся на Байкале аэролодке "Север-750" находились 18 человек.
  • Спасены 13 человек, в том числе один ребенок, одна женщина получила рваную рану ноги и была госпитализирована.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Восемнадцать человек находились, по уточненной информации, в перевернувшейся аэролодке "Север-750" на Байкале, удалось спасти 13 человек, в том числе ребенка, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По уточненной информации, в аэролодке находились 18 человек. Спасено 13 человек, в том числе один ребенок. Одна женщина получила рваную рану ноги, госпитализирована в медучреждение", - говорится в сообщении министерства.
