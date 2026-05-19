Синоптик рассказала, с чего начнется лето в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лето в Москве начнется с дождливой и прохладной погоды, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
- По ее словам, в последнюю декаду весны будет дуть северный ветер, и температура воздуха окажется ниже нормы на два-три градуса.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лето в Москве начнется с дождливой и прохладной погоды, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"На текущей рабочей неделе жители столичного региона будут изнывать от жары, но недолго… Последняя декада весны будет прохладной. Задует северный ветер, и температура воздуха не только вернется к норме, но окажется и ниже ее на два-три градуса", - написала Позднякова в мессенджере "Макс".
Синоптик отметила, что лето в Москве начнется с дождливой и прохладной погоды.