Синоптик рассказала, с чего начнется лето в Москве - РИА Новости, 19.05.2026
13:29 19.05.2026
Позднякова: лето в Москве начнется с дождливой и прохладной погоды

Мужчина во время дождя в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лето в Москве начнется с дождливой и прохладной погоды, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
  • По ее словам, в последнюю декаду весны будет дуть северный ветер, и температура воздуха окажется ниже нормы на два-три градуса.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лето в Москве начнется с дождливой и прохладной погоды, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"На текущей рабочей неделе жители столичного региона будут изнывать от жары, но недолго… Последняя декада весны будет прохладной. Задует северный ветер, и температура воздуха не только вернется к норме, но окажется и ниже ее на два-три градуса", - написала Позднякова в мессенджере "Макс".
Синоптик отметила, что лето в Москве начнется с дождливой и прохладной погоды.
