Лед в Северном Ледовитом океане останется на сотни лет, считает ученый

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Морской лед в Северном Ледовитом океане в зимний период останется еще сотни лет, рассказала в интервью РИА Новости начальник Центра ледовой гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Анастасия Ильина.

По данным ЦЛГМИ, полное очищение акватории Северного морского пути от льда в летний период фиксировалось четыре раза за последние десять лет. Однако ледовитость в некоторых местах пути в 2026 году даже больше, чем пять лет назад, отметила ученый.