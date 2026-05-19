Лед в Северном Ледовитом океане останется на сотни лет, считает ученый
04:17 19.05.2026
Лед в Северном Ледовитом океане останется на сотни лет, считает ученый

© РИА Новости / Павел Львов
Северный Ледовитый океан. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Морской лед в Северном Ледовитом океане в зимний период останется еще сотни лет, считает начальник Центра ледовой гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) ААНИИ Анастасия Ильина.
  • Полное очищение акватории Северного морского пути от льда в летний период фиксировалось четыре раза за последние десять лет.
  • Ледовитость в некоторых местах Северного морского пути в 2026 году даже больше, чем пять лет назад, отметила ученый.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Морской лед в Северном Ледовитом океане в зимний период останется еще сотни лет, рассказала в интервью РИА Новости начальник Центра ледовой гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Анастасия Ильина.
"Зимой морской лед в Северном Ледовитом океане будет оставаться еще сотни лет", - сказала Ильина.
По данным ЦЛГМИ, полное очищение акватории Северного морского пути от льда в летний период фиксировалось четыре раза за последние десять лет. Однако ледовитость в некоторых местах пути в 2026 году даже больше, чем пять лет назад, отметила ученый.
"При сверхдолгосрочном прогнозировании до 2050 года она (ледовитость - ред.) тоже останется в тех же пределах", - заключила Ильина.
