На лайнере MV Hondius во время рейса не было грызунов, заявил судовладелец

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Гендиректор нидерландской компании Oceanwide Expeditions, владеющей круизным лайнером MV Hondius, Реми Буайссе заявил об отсутствии признаков грызунов или иных вредителей на лайнере в ходе рейса, на котором была выявлена вспышка хантавируса.
"На данном этапе нет никаких оснований полагать, что источник инфекции связан с техническим состоянием судна или с порядком проведения на борту операций компанией Oceanwide Expeditions", - говорится в заявлении Буайссе, распространенном компанией во вторник.
Он отметил, что компания поддерживает строгие процедуры по борьбе с вредителями на своих судах и соблюдает все меры, включая инспекции и мониторинг. Все эти меры, подчеркнул гендиректор, осуществлялись и в ходе данного рейса.
"На протяжении всего рейса не было выявлено никаких признаков присутствия грызунов или иных вредителей", - подчеркнул глава Oceanwide Expeditions.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла в начале мая на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Несколько зараженных хантавирусом человек эвакуировали спецбортами в больницы, остальных пассажиров эвакуировали позднее. Затем судно с членами экипажа и медицинскими работниками отправилось в порт Роттердама, где по прибытии их поместили на карантин.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.