Внебиржевой курс доллара упал ниже 71 рубля

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 71 рубля - впервые с 8 февраля 2023 года, следует из данных торгов.

К 12.30 мск курс доллара падает на 1,15 рубля относительно предыдущего закрытия - до 71,01 рубля. А минутами ранее он опускался до 70,98 рубля.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.