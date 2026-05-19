Крымские врачи спасли строителя с гвоздем в голове

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. В Крыму врачи провели уникальную операцию и спасли строителя с гвоздем в голове, сообщила пресс-служба Минздрава республики.
"Двадцатидевятилетний мужчина, находясь на рабочем месте, случайно выстрелил в себя из гвоздезабивного пистолета и получил тяжелое ранение лицевого отдела черепа", — рассказали в ведомстве.
Гвоздь попал в гайморову пазуху и остановился всего в двух миллиметрах от головного мозга. Операцию провели в Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко.
Сейчас жизни пациента ничего не угрожает. Он находится в стабильном состоянии и продолжает лечение.
Как уточнили в Минздраве, уникальность операции состояла в том, что при первой попытке извлечь гвоздь началось обильное кровотечение. Врачи прекратили манипуляции и после консилиума перевели пациента из больницы скорой помощи № 6 в Республиканскую больницу имени Семашко.
Специалисты отделений оториноларингологии и рентгенохирургических методов диагностики и лечения провели совместную операцию в условиях рентгеноперационной. Ангиография ветвей наружной сонной артерии позволила им увидеть точную карту артерий, питающих область лица.
Во время основного этапа операции — удаления инородного тела — снова началось артериальное кровотечение. Остановить его путем обычного наложения швов или зажимов было невозможно. Ангиография помогла выявить источник — ветви верхнечелюстной артерии. Врачи успешно локализовали его, выполнив эмболизацию верхнечелюстной артерии слева. После этого инородное тело удалось удалить, а кровотечение остановить.