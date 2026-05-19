Ковальчук рассказал, что оказался в Брянской области с одним костюмом

БРЯНСК, 19 мая - РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук на встрече с журналистами рассказал, что оказался в регионе с одним костюмом, поэтому ему нужно съездить в Луганск и собрать вещи, а также попрощаться с коллегами в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.

"В ближайшее время я туда поеду… Честно скажу, мне надо вещи собрать в Луганске в том числе, а то у меня один костюм… Мне надо попрощаться с коллективом, остались самые лучшие, самые положительные впечатления от работы с коллегами", - рассказал Ковальчук.