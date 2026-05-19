Ковальчук рассказал, что оказался в Брянской области с одним костюмом

БРЯНСК, 19 мая - РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук на встрече с журналистами рассказал, что оказался в регионе с одним костюмом, поэтому ему нужно съездить в Луганск и собрать вещи, а также попрощаться с коллегами в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
"В ближайшее время я туда поеду… Честно скажу, мне надо вещи собрать в Луганске в том числе, а то у меня один костюм… Мне надо попрощаться с коллективом, остались самые лучшие, самые положительные впечатления от работы с коллегами", - рассказал Ковальчук.
В ходе поездки в ЛНР врио губернатора намерен проинспектировать ход работ в городе Брянка, над которым шефствует Брянская область.
Президент России Владимир Путин 13 мая назначил Ковальчука врио губернатора Брянской области. Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Имеет три высших образования. Занимал пост вице-губернатора Челябинской области, а также руководил одним из самых крупных муниципалитетов на Южном Урале - Миасским городским округом. С 2024 года Ковальчук был председателем правительства Луганской Народной Республики. Выпускник шестого потока так называемой "школы губернаторов".