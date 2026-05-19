Президент Южной Кореи заявил о возможности мирного существования с КНДР

СЕУЛ, 19 мая - РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен рассказал премьер-министру Японии Такаити Санаэ, что Сеул выступает за мирное сосуществование двух Корей без необходимости воевать, говорится в южнокорейской части совместного заявления по итогам переговоров сторон, опубликованного офисом Ли Чжэ Мена.