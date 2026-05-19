12:01 19.05.2026
Президент Южной Кореи заявил о возможности мирного существования с КНДР

Ли Чжэ Мен: Сеул выступает за мирное сосуществование двух Корей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Корея Ли Чжэ Мён
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил о возможности мирного существования с КНДР.
  • Он также подчеркнул важность сотрудничества и взаимного уважения между странами Северо-Восточной Азии.
СЕУЛ, 19 мая - РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен рассказал премьер-министру Японии Такаити Санаэ, что Сеул выступает за мирное сосуществование двух Корей без необходимости воевать, говорится в южнокорейской части совместного заявления по итогам переговоров сторон, опубликованного офисом Ли Чжэ Мена.
По словам президента, в ходе переговоров лидеры Японии и Южной Кореи провели углубленные обсуждения ситуации на Корейском полуострове.
"Я изложил видение нашего правительства по созданию мирного Корейского полуострова, где две Кореи могут мирно сосуществовать и совместно развиваться - где нет необходимости воевать", - заявил президент.
Ли Чжэ Мен также подчеркнул важность сотрудничества и взаимного уважения между странами Северо-Восточной Азии.
Его заявление было опубликовано по итогам переговоров с Такаити, которые прошли в расширенном формате в Андоне - родном городе южнокорейского президента. В январе Ли Чжэ Мен посещал родной регион Такаити - японскую префектуру Нара.
