Рейтинг@Mail.ru
В Перми выявили второй случай кори за неделю - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 19.05.2026
В Перми выявили второй случай кори за неделю

В Перми выявили второй случай кори у ребенка за неделю

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Перми выявлен второй случай кори за неделю.
  • Заболевание обнаружено у ребенка, который не был привит против кори по возрасту; с начала года в крае зарегистрировано восемь случаев заболевания.
ПЕРМЬ, 19 мая - РИА Новости. Второй случай кори за неделю выявлен в Перми, сообщили РИА Новости в краевом Роспотребнадзоре.
"Выявлен второй случай кори за неделю. Заболевание у ребенка, не привитого против болезни по возрасту. На 18 мая зарегистрировано восемь случаев по всему краю с начала года", - рассказали в ведомстве.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, после регистрации в Пермском крае предыдущего случая кори были проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия: установлены границы очага и контактные лица, проведена вакцинация. Угрозы для здоровья жителей не было.
Больница Кибули в столице Уганды - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
ВОЗ зафиксировала более 130 смертей от Эболы
Вчера, 10:33
 
ПроисшествияПермьПермский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала