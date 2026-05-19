Вид на горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи

Концерт в горах пройдет в рамках фестиваля "Сириус - Роза Хутор" летом

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Концерт в горах под открытым небом состоится в рамках международного фестиваля искусств для детей и молодежи "Сириус - Роза Хутор" летом, сообщил генеральный директор курорта "Роза Хутор" Константин Нестеров.

Пресс-конференция, посвященная старту Международного фестиваля искусств для детей и молодежи "Сириус - Роза Хутор". прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" во вторник.

"Город готовится активно. Запланировано несколько ярких форматов, будет формат разных концертов, например, под открытым небом в горах. Я думаю, что мы сможем удивить зрителей и гостей", - сказал Нестеров.

Фестиваль "Сириус - Роза Хутор" пройдет с 1 июня по 31 августа 2026 года на федеральной территории "Сириус" и территории всесезонного курорта "Роза Хутор". Темой мероприятия станет национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения музыкантов.