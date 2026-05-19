Рейтинг@Mail.ru
Концерт в горах пройдет в рамках фестиваля "Сириус - Роза Хутор" летом - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 19.05.2026
Концерт в горах пройдет в рамках фестиваля "Сириус - Роза Хутор" летом

Концерт в горах пройдет на международном фестивале "Сириус - Роза Хутор" летом

© Артур Лебедев | Перейти в медиабанкВид на горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи
Вид на горнолыжный курорт Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Вид на горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Концерт в горах под открытым небом состоится в рамках международного фестиваля искусств для детей и молодежи "Сириус - Роза Хутор" летом, сообщил генеральный директор курорта "Роза Хутор" Константин Нестеров.
Пресс-конференция, посвященная старту Международного фестиваля искусств для детей и молодежи "Сириус - Роза Хутор". прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" во вторник.
"Город готовится активно. Запланировано несколько ярких форматов, будет формат разных концертов, например, под открытым небом в горах. Я думаю, что мы сможем удивить зрителей и гостей", - сказал Нестеров.
Фестиваль "Сириус - Роза Хутор" пройдет с 1 июня по 31 августа 2026 года на федеральной территории "Сириус" и территории всесезонного курорта "Роза Хутор". Темой мероприятия станет национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения музыкантов.
Фестиваль станет новой культурной средой, транслирующей музыкальные явления и открывающей новые имена юных артистов из стран БРИКС, ЕАЭС и других дружественных стран.
 
Роза ХуторБРИКСЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала