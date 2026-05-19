04:16 19.05.2026
Шура заработает более 1,5 миллиона рублей на концерте в свой день рождения

Российский эстрадный певец и поэт Александр Медведев (Шура). Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Певец Шура отметит свой день рождения сольным концертом в баре Petter в Москве.
  • Концертная площадка рассчитана на 91 место, а цены на билеты варьируются от 12,5 до 18,5 тысяч рублей.
  • Если Шура соберет полный зал, то выручка от продажи билетов составит свыше 1,5 миллиона рублей.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Певец Шура (Александр Медведев) отметит свой день рождения сольным концертом в баре Petter в Москве и может заработать на нем более 1,5 миллиона рублей, подсчитало РИА Новости, изучив стоимость билетов.
Шура выступит в баре Petter в ночь с 19 на 20 мая в свой день рождения. В этом году артисту исполняется 51 год.
По данным РИА Новости, концертная площадка рассчитана всего на 91 место. Самый дешевый билет обойдется зрителям в 12,5 тысяч рублей. В продаже есть места за столиками поближе стоимостью 15,5 тысяч рублей. Самые дорогие билеты достигают отметки в 18,5 тысяч рублей, которые расположены за баром и за столиками прямо у сцены.
Если Шура соберет полный зал, то выручка от продажи билетов составит свыше 1,5 миллиона рублей - без учета расходов на проведение концерта. Накануне концерта продано порядка 56% всех билетов.
