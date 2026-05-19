Шура заработает более 1,5 миллиона рублей на концерте в свой день рождения

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Певец Шура (Александр Медведев) отметит свой день рождения сольным концертом в баре Petter в Москве и может заработать на нем более 1,5 миллиона рублей, подсчитало РИА Новости, изучив стоимость билетов.

По данным РИА Новости, концертная площадка рассчитана всего на 91 место. Самый дешевый билет обойдется зрителям в 12,5 тысяч рублей. В продаже есть места за столиками поближе стоимостью 15,5 тысяч рублей. Самые дорогие билеты достигают отметки в 18,5 тысяч рублей, которые расположены за баром и за столиками прямо у сцены.