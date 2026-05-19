Китай ведет теневую дипломатию в контексте Украины, заявил постпред КНР
18:43 19.05.2026 (обновлено: 18:55 19.05.2026)
Китай ведет теневую дипломатию в контексте Украины, заявил постпред КНР

Флаг КНР. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай активно ведет теневую дипломатию в контексте урегулирования конфликта на Украине, заявил постпред в ООН Фу Цун.
  • КНР поддерживает тесную связь с Россией, Украиной и другими сторонами, участвуя в теневой дипломатии и стремясь создать условия для мира.
ООН, 19 мая - РИА Новости. Китай активно ведет теневую дипломатию, взаимодействуя с Россией, Киевом и другими сторонами над урегулированием конфликта на Украине, заявил постпред КНР в ООН Фу Цун.
"Китай… поддерживает тесную связь с Россией, Украиной и другими сторонами, активно участвуя в теневой дипломатии, настойчиво создавая условия и формируя консенсус для мира", - сообщил он на заседании Совбеза ООН по Украине.
Китайский дипломат добавил, что Пекин ведет обширную работу над достижением мира на Украине и надеется, что он вскоре наступит.
