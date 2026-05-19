Более 84 тысяч россиян обратились в больницы из-за укусов клещей - РИА Новости, 19.05.2026
08:39 19.05.2026
Более 84 тысяч россиян обратились в больницы из-за укусов клещей

Число россиян, обратившихся в больницы из-за укусов клещей, за неделю удвоилось

Укус клеща . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 84 тысяч россиян обратились в больницы из-за укусов клещей.
  • Наибольшее количество обращений зарегистрировано в клиниках Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской и Новосибирской областей, а также Красноярского края.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 84 тысяч граждан на текущий момент обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на представителя пресс-службы Роспотребнадзора.
"Более 84 000 россиян обратилось в больницы из-за укусов клещей. Неделей ранее ведомство сообщало о 43 000 пострадавших, т. е. за последние семь дней число обращений выросло почти вдвое", - говорится в сообщении.
Уточняется, что наибольшее количество обращений в связи с укусами клещей было зарегистрировано в клиниках Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской и Новосибирской областей, а также Красноярского края.
