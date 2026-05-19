Мужчина пытался ввести в Россию контрабанду времен Древнего Китая

17:20 19.05.2026 (обновлено: 20:20 19.05.2026)
Мужчина пытался ввести в Россию контрабандой ценности времен Древнего Китая

Сотрудник таможенной службы РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина, постоянно проживающий в Финляндии, пытался провезти в Россию контрабанду — старинные монеты, медали и жетоны, в том числе из Древнего Китая.
  • Общая рыночная стоимость обнаруженных культурных ценностей превышает 3,7 миллиона рублей.
  • Суд приговорил россиянина к штрафу в размере 300 тысяч рублей, конфискации культурных ценностей и автомобиля.
МУРМАНСК, 19 мая – РИА Новости. Суд приговорил россиянина, который пытался провезти через российско-норвежскую границу старинные монеты, медали и жетоны, в том числе из Древнего Китая, рыночной стоимостью свыше 3,7 миллиона рублей, к крупному штрафу, конфискации самих ценностей и автомобиля, сообщили в Печенгском районном суде Мурманской области.
Фигурантом дела стал россиянин, постоянно проживающий в Финляндии. По данным следствия, он спрятал 22 упаковки пленки с находящимися в них принадлежащими ему культурными ценностями в свой автомобиль с регистрационным знаком Финляндской Республики, при этом часть упаковок он спрятал в разных частях машины и прибыл на ней в пункт пропуска через государственную границу РФ с Норвегией Борисоглебск.
Мужчина подал пассажирскую таможенную декларацию на транспортное средство, не указав при этом других товаров, в том числе спрятанных культурных ценностей. "Тем самым скрыл от таможенных органов факт ввоза культурных ценностей в виде старинных монет, медалей и жетонов", - говорится в сообщении.
Во время осмотра автомобиля в салоне автомобиля был обнаружен сокрытый сверток, в котором находились культурные ценности в виде монеты-нож, выпущенные в Древнем Китае в период 400-220 годов до нашей эры, а позже при углубленном досмотре автомобиля были обнаружены и другие упаковки с культурными ценностями. По оценкам специалистов, их общая рыночная стоимость превышает 3,7 миллиона рублей.
"В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, полностью признал свою вину. В отсутствие отягчающих обстоятельств, суд, учитывая наличие смягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговором суда указанные культурные ценности конфискованы в собственность государства и будут переданы в музеи страны", - говорится в сообщении. Также было конфисковано и транспортное средство осужденного, использованное им при совершении преступления.
РоссияМурманская областьФинляндияПроисшествия
 
 
