14:29 19.05.2026 (обновлено: 16:50 19.05.2026)
Обращение Путина к народу КНР собрало сотни тысяч лайков в китайском TikTok

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Видеоролики с обращением Путина к народу Китая набрали сотни тысяч лайков в китайской версии TikTok (Douyin).
  • Визит Путина в КНР приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве.
  • Пользователи в комментариях под видео приветствуют визит главы России в Китай и дают высокую оценку современным российско-китайским отношениям.
ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Видеоролики с обращением президента РФ Владимира Путина к народу Китая за несколько часов набрали сотни тысяч лайков в китайской версии приложения TikTok (Douyin).
Ранее Путин в преддверии официального визита в КНР обратился к гражданам Китая с видеопосланием. Глава РФ подчеркнул, что в настоящее время отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня.
Фрагменты из видеообращения российского президента с субтитрами на китайском языке во вторник опубликовали многие китайские СМИ в своих аккаунтах в Douyin. Размещенный газетой "Жэньминь жибао" фрагмент из видеообращения, в котором президент говорит о дружбе между народами двух стран, набрал за семь часов более 355 тысяч лайков и больше сотни комментариев.
Видеоролик, опубликованный в канале Центрального телевидения Китая, собрал более 266 тысяч положительных реакций, а видео в аккаунте агентства Синьхуа - более 25 тысяч "пальцев вверх". По несколько тысяч лайков получили многочисленные видео со словами российского президента, размещенные другими китайскими СМИ.
Пользователи в комментариях под видео приветствуют визит главы России в Китай, дают высокую оценку современным российско-китайским отношениям, прославляют крепкую дружбу между народами двух стран.
По словам жителя Пекина, переводчика Джонни Ву, в столице рады приезду Путина и считают его большим другом Китая.
"На главном проспекте Чанъаньцзе установили российские флаги. Многие очень удивились: люди не ожидали, что сразу после Трампа к нам приедет российский президент. Путин — большой друг нашей страны, поэтому в Пекине рады его приезду", - сказал aif.ru Ву.
Визит лидера РФ приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве. Российского президента будет сопровождать представительная делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций, представители крупного бизнеса.
