Обращение Путина к народу КНР собрало сотни тысяч лайков в китайском TikTok

ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Видеоролики с обращением президента РФ Владимира Путина к народу Китая за несколько часов набрали сотни тысяч лайков в китайской версии приложения TikTok (Douyin).

Ранее Путин в преддверии официального визита в КНР обратился к гражданам Китая с видеопосланием. Глава РФ подчеркнул, что в настоящее время отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня.

Фрагменты из видеообращения российского президента с субтитрами на китайском языке во вторник опубликовали многие китайские СМИ в своих аккаунтах в Douyin. Размещенный газетой "Жэньминь жибао" фрагмент из видеообращения, в котором президент говорит о дружбе между народами двух стран, набрал за семь часов более 355 тысяч лайков и больше сотни комментариев.

Видеоролик, опубликованный в канале Центрального телевидения Китая, собрал более 266 тысяч положительных реакций, а видео в аккаунте агентства Синьхуа - более 25 тысяч "пальцев вверх". По несколько тысяч лайков получили многочисленные видео со словами российского президента, размещенные другими китайскими СМИ.

Пользователи в комментариях под видео приветствуют визит главы России в Китай, дают высокую оценку современным российско-китайским отношениям, прославляют крепкую дружбу между народами двух стран.

По словам жителя Пекина, переводчика Джонни Ву, в столице рады приезду Путина и считают его большим другом Китая.

"На главном проспекте Чанъаньцзе установили российские флаги. Многие очень удивились: люди не ожидали, что сразу после Трампа к нам приедет российский президент. Путин — большой друг нашей страны, поэтому в Пекине рады его приезду", - сказал aif.ru Ву.