Краткий пересказ от РИА ИИ Правоохранители Китая задержали мужчину по подозрению в попытке отравить французского бульдога.

Французский бульдог по кличке Сяобай стал знаменитостью в социальных сетях и помогал своему хозяину зарабатывать деньги, собирая пластиковые бутылки.

Хозяин бульдога обратился в полицию после того, как стали известны планы по отравлению животного, которые обсуждались в интернет-чатах.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Правоохранители Китая задержали мужчину по подозрению в попытке отравить французского бульдога, знаменитого тем, что он собирает пластиковые бутылки на улицах Гуанчжоу, сообщает газета Правоохранители Китая задержали мужчину по подозрению в попытке отравить французского бульдога, знаменитого тем, что он собирает пластиковые бутылки на улицах Гуанчжоу, сообщает газета South China Morning Post.

"На юге Китая задержан мужчина, подозреваемый в попытке отравить знаменитую собаку, которая известна тем, что собирает на улице пластиковые бутылки", - сказано в сообщении издания.

Отмечается, что французский бульдог по кличке Сяобай приносил пустые пластиковые бутылки своему хозяину по фамилии Чжан, который продавал их. Благодаря собаке он заработал более 100 тысяч юаней (14,6 тысячи долларов США ).

Как уточняет газета, бульдог стал знаменитостью в социальных сетях, его аккаунт собрал 0,5 миллиона подписчиков, а некоторые видео набрали 10 миллионов просмотров.

Согласно сообщению, в начале мая хозяин собаки обратился в полицию после того, как стали известны планы по отравлению животного, которые обсуждались в интернет-чатах. На данный момент расследование продолжается.