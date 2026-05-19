Рейтинг@Mail.ru
В Китае задержали мужчину за попытку отравить знаменитого бульдога - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 19.05.2026
В Китае задержали мужчину за попытку отравить знаменитого бульдога

В КНР задержали мужчину за попытку отравить известного сбором бутылок бульдога

© Fotolia / FotokonПолицейский, Китай
Полицейский, Китай - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Fotolia / Fotokon
Полицейский, Китай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правоохранители Китая задержали мужчину по подозрению в попытке отравить французского бульдога.
  • Французский бульдог по кличке Сяобай стал знаменитостью в социальных сетях и помогал своему хозяину зарабатывать деньги, собирая пластиковые бутылки.
  • Хозяин бульдога обратился в полицию после того, как стали известны планы по отравлению животного, которые обсуждались в интернет-чатах.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Правоохранители Китая задержали мужчину по подозрению в попытке отравить французского бульдога, знаменитого тем, что он собирает пластиковые бутылки на улицах Гуанчжоу, сообщает газета South China Morning Post.
"На юге Китая задержан мужчина, подозреваемый в попытке отравить знаменитую собаку, которая известна тем, что собирает на улице пластиковые бутылки", - сказано в сообщении издания.
Отмечается, что французский бульдог по кличке Сяобай приносил пустые пластиковые бутылки своему хозяину по фамилии Чжан, который продавал их. Благодаря собаке он заработал более 100 тысяч юаней (14,6 тысячи долларов США).
Как уточняет газета, бульдог стал знаменитостью в социальных сетях, его аккаунт собрал 0,5 миллиона подписчиков, а некоторые видео набрали 10 миллионов просмотров.
Согласно сообщению, в начале мая хозяин собаки обратился в полицию после того, как стали известны планы по отравлению животного, которые обсуждались в интернет-чатах. На данный момент расследование продолжается.
По данным газеты, хозяин собаки решил не выпускать питомца на улицу до тех пор, пока злоумышленник не будет пойман. Сейчас Сяобай уже выходит на прогулки, уточняет SCMP.
Собака породы английский бульдог - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Мопсы и бульдоги могут исчезнуть в Британии в следующие десять лет
19 ноября 2025, 04:51
 
В миреКитайГуанчжоуСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала